北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）のアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが24日に39歳の誕生日を迎え、チームメートにサプライズでお祝いを受けた。自身のインスタグラムで写真とともに感謝を述べている。

メッシは自身のインスタグラムのストーリー機能で1枚の写真をアップ。チームメートに囲まれ、「39」のろうそくがかかった水色と白のアルゼンチンカラーの誕生日ケーキを前に笑顔。「昨夜は素敵なサプライズでスタートした。ありがとう!!」と感謝のメッセージも添えた。

米放送局「ESPN」のサッカー専門Xは「メッシのチームメートが、彼の誕生日にサプライズでケーキをプレゼントした」と紹介。「チーム以上の存在だ。これは家族だ」「本当に温かい心遣いだ」「同僚から愛されているんだな」「なんて美しい瞬間なんだ」と祝福が相次いだ。

メッシは22日（日本時間23日）の1次リーグ・オーストリア戦で 2得点。W杯通算18得点とし、元ドイツ代表ミロスラフ・クローゼ（16得点）を抜いて単独トップに立った。39歳になった「神の子」は果たしてどこまで得点を伸ばすのか。



（THE ANSWER編集部）