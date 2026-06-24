史上最大規模で行われているFIFAワールドカップ2026もグループステージの第2節が終了。ここからノックアウトステージ進出を懸けた、白熱の最終節がスタートする。最多48カ国が参加し、メキシコ・カナダ・アメリカの3カ国で連日熱戦が繰り広げられている中、すでに開催国のメキシコ代表、アメリカ代表など7カ国がベスト32に進出。一方で、日本代表とも対戦したチュニジア代表など5カ国の敗退も決定している。今大会からノック