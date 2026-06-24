この記事をまとめると ■トラックドライバーには昔から語り継がれるユニークな眠気対策が存在する ■ナビへの説教や架空の新人教育などで脳を働かせることがポイントになっている ■本当に眠いときは仮眠と休憩が最善策であることに変わりはない 眠いときにトラックドライバーが試すおもしろ眠気対策 トラックドライバーの眠気対策といえば、まず思い浮かぶのはコーヒー、ガム、仮眠、窓開け、そして大声で歌うことあたりだろう