まもなく給料日を迎える人は多いと思います。「給与額は上がったはずなのに、なぜか手取りがそこまで増えていない」「以前より手取りが減っている」という経験はありませんか。納税額、特に住民税が上がったタイミングでこのようなことを実感しやすいほか、2026年は定額減税の制度が終了したことも影響しているかもしれません。【画像】意外と知らない…これが「住民税」が増える原因です！実際のところ、住民税はどのような仕