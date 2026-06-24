《10年前、僕の誕生日プレゼントでマネージャーさんたちが（グローブを）プレゼントしてくれて、1番最初に使ったのがあの始球式の日でした。リペアもして、10年経った今！今日はこれで投げようと思います》6月23日、マツダスタジアムで行われた広島対巨人戦の始球式に臨む前、自身のXで意気込みを明かしていた、タレントの鈴木福。大のカープファンで知られる鈴木が、今回で3年連続、通算4度目の始球式に臨んだ。「鈴木さんは