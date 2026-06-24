全世界株式型のeMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー、愛称オルカン）と、米国株式型のeMAXIS Slim米国株式（S&P500）。新NISAで個人投資家の資金を最も集める2本は、2026年5月末時点で、いずれも純資産総額が12兆円を超える。【こちらも】オルカン「全世界分散」の見えない構造為替が左右するNISA積立の実像どちらを選ぶか決めきれず、「両方持てば安心」と考える投資家は少なくない。だが2本は、それぞれ単体