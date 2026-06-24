（台北中央社）格安航空会社（LCC）のタイガーエア台湾（台湾虎航）は24日、日本地域の新ブランドアンバサダーに元阪神の林威助さんを起用したと発表した。大阪市内で就任発表会を開いた。林さんの「職人」のイメージを通じ、より多くの日本人の訪台を促す。台湾と日本双方の球界で高い知名度を誇る林さん。16歳で日本に渡り、高校、大学時代を過ごした。2002年のドラフト会議で阪神タイガースから指名を受け入団し、長年にわたっ