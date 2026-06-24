「率直なコメントが印象的で、視聴者に共感してもらえたのではないでしょうか。選手目線の解説も参考になり、NHKの放送を魅力的なものにしていただいたと感謝しています」6月17日、NHKの井上樹彦会長が定例会見で、こうコメントした。15日のサッカーW杯・日本対オランダ戦の解説を務め、ファンからも絶賛された元日本代表・本田圭佑氏のことだ。「井上会長は試合後、実況担当として本田氏とマイクの前に座った小宮山晃義アナウン