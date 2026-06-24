5月31日の東京ドーム公演をもって、グループ活動を終了した「嵐」。活動終了から1カ月近くが経ち、5人はそれぞれの道を歩んでいるが、櫻井翔に「マンション購入」報道が持ち上がり、注目を集めている。

発端となったのは、6月22日の「週刊女性PRIME」の報道だ。

「記事では、櫻井さんが2020年、自らが取締役を務める会社名義で、北海道にリゾートマンションを購入したと伝えられました。場所は国際的に人気のリゾート地・ニセコの温泉リゾートエリアで、海外からのインバウンド客が多く利用するそうです。リゾートマンションはスキー場と併設しており、ここ数年の地価上昇の影響で、現在の時価は物件や立地などから4億円ほどになると記されています」（スポーツ紙記者）

櫻井の“4億円マンション購入報道”に関して、Xでは

《櫻井翔以外誰が買えるのこのマンション》

《金持ちすぎる》

など、驚きの声があがっている。

「2017年の『週刊女性PRIME』でも、櫻井さんが両親のため軽井沢に土地を買い、別荘を建てたことが報じられました。今回、櫻井さんが購入したとされるエリアは外国人観光客に人気で、スキーシーズンは利用者が増える場所でもあり、目的が気になるところです」（芸能記者）

嵐では、2023年に二宮和也、2024年に松本潤、そしてグループの活動終了と同時に大野智がSTARTO ENTERTAINMENTを独立。一方、櫻井と相葉雅紀は事務所に残り、それぞれの仕事に取り組んでいるが、櫻井の個人活動は好調のようだ。

「2023年に主演を務めたドラマ『大病院占拠』（日本テレビ系）は、当初、櫻井さんがハードボイルドな刑事役を演じる設定が疑問視されていましたが、1周回っておもしろがる視聴者も多く、シリーズ化されています。報道番組『news zero』（日本テレビ系）の月曜キャスターは10月で満20年となり、4月からはバラエティ番組『真剣遊戯! THEバトルSHOW』（フジテレビ系）でMCを務めています。俳優、キャスター、MCと手広く仕事をしており、嵐のなかでも安定した“経済力”が際立っているようです」（同前）

7月4日放送の大型音楽特別番組『THE MUSIC DAY』（日本テレビ系）のMCも、続投が決まっている櫻井。活動終了後も安泰か。