WEST.の神山智洋が、グループ初となるソロプロジェクトを始動することを発表した。あわせて、自身33歳の誕生日である7月1日に1stデジタルシングル「G.O.D.」を配信リリースすることも発表された。WEST.としてデビューし2026年で12年。これまで真摯に音楽と向き合い続けてきた神山智洋が、さらなる表現の可能性を追い求め、アーティスト名義「Tomohiro Kamiyama」として新たな挑戦をスタートさせる。◆◆◆◾