WEST.の神山智洋が、グループ初となるソロプロジェクトを始動することを発表した。あわせて、自身33歳の誕生日である7月1日に1stデジタルシングル「G.O.D.」を配信リリースすることも発表された。

WEST.としてデビューし2026年で12年。これまで真摯に音楽と向き合い続けてきた神山智洋が、さらなる表現の可能性を追い求め、アーティスト名義「Tomohiro Kamiyama」として新たな挑戦をスタートさせる。

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◾️神山智洋 コメント

表現の幅が広がっている昨今、自ら提案し、考え、作り上げ、発信すること、そしてエンターテイメントを通して新たな経験をすることが、自分にとって力や自信につながると思いますし、何より日頃から支えてくださっているファンの皆さまへの恩返しになればと思い、この企画を立ち上げました。

“表現すること”が自分にとっての生きがいであり、その中でも歌やダンス、作曲、演奏といった音楽活動は特に大きな存在です。飾らない自分を最も素直に表現できる場だと感じていますし、限られた人生の時間の中で、できる限り挑戦を続けていきたいと思っています。

今回のソロプロジェクトが、まだ僕たちの音楽に触れたことのない方々にとっての入り口になればうれしいです。そしてこの機会を通して見えたものや得たものを、母船であり、家でもあるWEST.に還元できるよう、精一杯努めていきます。

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記念すべきソロ1曲目となる「G.O.D.」は、作詞・作曲を神山自身で手掛け、さらにMVの振付は、Kaita（RHT.）と神山による共作。自身の中で磨き上げてきた「シンガソング × RAP × ダンス」そのすべてを凝縮した“神山ワールド”全開の作品になっているという。

「G.O.D.」は7月1日0時より各音楽配信サービスで配信スタートする。配信当日の7月1日23時にはWEST.公式YouTubeチャンネルで「G.O.D.」のMVも公開される予定だ。

◾️Tomohiro Kamiyama 1stデジタルシングル「G.O.D.」

2026年7月1日（水）0:00 リリース 配信サービス：Apple Music / Amazon Music / Spotify / YouTube Music / LINE MUSIC/ AWA / iTunes Store / レコチョク / mora / mu-mo / Music Store / dミュージック ほか