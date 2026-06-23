6月20日、お笑いコンビ「春とヒコーキ」のぐんぴぃが、公式YouTubeチャンネルを更新。人生で初めてできた彼女と破局したことを発表した。

「バキバキ童貞（バキ童）」という強烈なネットミームを生み出し、35歳まで彼女がいなかったことで知られるぐんぴぃ。2025年12月、YouTubeチャンネルで「おかげさまで彼女、できましたわ!」「（童貞を）卒業致しました」などと報告していた。

当時は多くの祝福が寄せられたが、20日公開の動画では、冒頭で「3日ぐらい前に彼女に振られました」と発表。36歳にして、人生初の破局報告となった。

「5年前ぐらいに友達としてお会いして、つき合ってから9〜10カ月ぐらい。たぶん、積み重ねはあったと思うんですけど」としたうえで、破局の理由のひとつになった韓国旅行について語りだした。

1週間の韓国旅行にいった2人だが、旅行中、彼女は韓国の食事が合わず、胃腸炎で体調を崩してしまったそうだ。ぐんぴぃが「ご飯、食べに行きます?」と聞いても、彼女は「いや、ちょっとお腹、空かないかも」と断ったという。だが、ぐんぴぃは「本当はめっちゃつらそうだったのに、僕はそれに気づかず、励ます気持ちで『サムギョプサル食べたら体、治りますよ! 行きましょう』と引きずり出した」と振り返った。

それらの行為に、彼女は「ありえない」「こいつ、やべえ」と感じたそうで、別れるきっかけのひとつになったという。ぐんぴぃは「別れないでくれよ!」「お、俺、お金はあるんだよ」と取りすがったが、「それは関係ないよ」と断られたと明かしていた。

動画内では「生活の部分をまかせてしまっていた。掃除とかも（自分は）ほぼしなかったし……」などと、反省しきりだったぐんぴぃ。他人と交際するうえで必要だった気遣いを学ぶ姿に、Xでは共感の声が多数、寄せられている。

《道徳の教科書に載せるべきエピソードだと思った。クラスのみんなで話し合うべきエピソードだ…。》

《ぐんぴぃの破局、恋愛する頻度が少ないと、どれだけこの人と一緒にいたいと思っても自分が経験値不足で手放すことになるやつすぎて、あるあるすぎてエーンになる》

23日時点で、破局報告の動画は270万回、再生されており、コメント件数は驚異の9800件超え。知名度が高いとはいえ、1人の破局にこれほどのコメントが集まるのは異例の事態といえる。

「ぐんぴぃさんに関しては、彼女との交際を報告した動画も420万回再生、コメント件数2.1万件という大反響でした。もちろん祝福の声が大多数なのですが、『“俺たち側”でいてくれると思ってた』といった複雑な思いも多数、集まっており、想像以上に、ぐんぴぃさんへのシンパシーを感じている人が多かったことをうかがわせます。それだけに、今回の赤裸々な破局報告には、胸を打たれた人が多かったのでしょう」（芸能担当記者）

人生初の彼女を通して、恋愛を学んだぐんぴぃ。次の恋では、今回の学びを活かせることを願うばかりだ。