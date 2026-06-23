（台北中央社）台湾の俳優ツェン・ジンホア（曽敬驊）が20日、韓国・釜山で行われたストリーミングコンテンツの祭典「グローバルOTTアワード2026」で、最優秀主演男優賞に輝いた。台湾ドラマ「もしも太陽を見なかったなら」（如果我不曽見過太陽）で受賞した。台湾コンテンツの海外展開を支援する台湾クリエイティブ・コンテンツ・エイジェンシー（文化内容策進院、TAICCA）によれば、今年は台湾からビビアン・ソン（宋芸樺