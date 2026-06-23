ツェン・ジンホア、韓国「OTTアワード」で最優秀男優賞受賞／台湾
（台北中央社）台湾の俳優ツェン・ジンホア（曽敬驊）が20日、韓国・釜山で行われたストリーミングコンテンツの祭典「グローバルOTTアワード2026」で、最優秀主演男優賞に輝いた。台湾ドラマ「もしも太陽を見なかったなら」（如果我不曽見過太陽）で受賞した。
台湾コンテンツの海外展開を支援する台湾クリエイティブ・コンテンツ・エイジェンシー（文化内容策進院、TAICCA）によれば、今年は台湾からビビアン・ソン（宋芸樺）が最終審査員を務めた他、スリ・リン（林廷憶）がプレゼンターとして登壇した。また、チャン・チー（江斉）が「もしも〜」で新人賞にノミネートされた。
ジンホアはビビアンからトロフィーを受け取ると感動の表情を見せた。スピーチでは「表現の道にはまだたくさんの可能性がある。芸術を諦めないで」と呼びかけた。
TAICCAの王時思董事長（会長）は報道資料を通じ、4人の俳優が台湾を代表してOTTアワードに参加したことは、台湾の映像従事者の強固な実力と専門分野の強靭（きょうじん）性を反映しているとたたえた。
（王宝児／編集：名切千絵）
台湾コンテンツの海外展開を支援する台湾クリエイティブ・コンテンツ・エイジェンシー（文化内容策進院、TAICCA）によれば、今年は台湾からビビアン・ソン（宋芸樺）が最終審査員を務めた他、スリ・リン（林廷憶）がプレゼンターとして登壇した。また、チャン・チー（江斉）が「もしも〜」で新人賞にノミネートされた。
TAICCAの王時思董事長（会長）は報道資料を通じ、4人の俳優が台湾を代表してOTTアワードに参加したことは、台湾の映像従事者の強固な実力と専門分野の強靭（きょうじん）性を反映しているとたたえた。
（王宝児／編集：名切千絵）