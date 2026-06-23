6月22日放送の『有吉ゼミ』（日本テレビ系）に大食いタレントのギャル曽根が出演するも番組内でのふるまいが波紋を呼んでいる。この日、ギャル曽根は総重量約3.2kgの串盛り付きチャーハンと、総重量約3.4kgのジャージャー麺の企画に挑戦。どちらも時間内に完食を成し遂げたが、波紋を呼んでしまったのはチャーハンだった。「ギャル曽根さんは、4月27日の放送でお笑いコンビ・カゲヤマの益田康平さんに負けたことが悔しかったよ