ものの少ないキッチンはすっきりして魅力的ですが、使う頻度が高いものを都度出し入れするのが面倒に感じることも。そこで、あえて出しっぱなしにしているキッチン道具3つを、現在ひとり暮らしをしているESSEフレンズエディターのkiyoさん（50代）が紹介します。1：お玉、菜箸などの調理用グッズキッチンバサミ、計量カップ、ボウルお玉、菜箸、キッチンバサミなど、料理のたびに使うものは量と種類を絞って出しっぱなしにしていま