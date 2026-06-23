スクウェア・エニックスは、『クロノ・トリガー』の新しい音楽商品『CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律 -Live Recording-』を9月16日に発売することを発表した。 本商品は、2026年1月に東京国際フォーラム ホールAで開催されたオーケストラコンサート「CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律」のライブアルバム。オーケストラの音色で演奏された全20曲を収録