ニュージーランド航空は、「ニュージーランド直行便増便セール」を6月16日から30日まで開催している。東京/成田〜オークランド・クライストチャーチ線直行便を対象として、公式サイトでプロモコード「JUNE10OFF」を入力すると、運賃が最大10％オフとなる。対象クラスはビジネス・プレミア、プレミアムエコノミークラス、エコノミークラス。搭乗期間は8月16日から2027年3月26日まで。一部除外期間あり。対象外予約クラスは「C/D/U/Y