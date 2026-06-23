【防滴スマホポーチ】 発売中 価格：550円 3COINSは「防滴スマホポーチ」を販売している。価格は550円。アイボリーとブラウンの2色を展開している。 本製品はロックとクリップを使ってスマホを水ぬれから守るケース。水はね、水しぶきなどに対応するもので、水の中に沈める場合には対応しない。また炎天下に置いた場合、製品が柔らかくなる場合がある