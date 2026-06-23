23日（火）から24日（水）は前線の影響で西日本では雨が降りやすく、九州や四国では雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。23日に雨が降るのは九州や四国、紀伊半島が中心となりますが、24日は西日本の雨の範囲が東へと広がる見込みです。東日本から北日本は雲が広がりやすく、所々で雨や雷雨となりますが、24日は北陸や北日本の天気は回復に向かい、晴れる所が多くなりそうです。25日（木）から26日（金）は東日本や北日本も雨の