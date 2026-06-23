最近、本って読んでいますか？動画やゲーム、SNSをはじめ魅力的なコンテンツが溢れる現代ですが、自分のペースでページを捲ることができる読書は唯一無二の時間であることは今も昔も変わりません。小さいスマホ画面で拡大しながらチマチマ読んでいるなら、いっそのこと文庫本サイズのタブレット「BOOX Go6 Gen2」（3万2800円）で、よりな快適読書環境を手に入れてみるのもいいかもしれません。6月9日より発売がスタートしたSKTの