秋季キャンプから巨人のコーチとなったイ・スンヨプ氏(C)産経新聞社「日本の野球が強いワケを知りたい」そう大志を抱き、日本に舞い戻った名助っ人は指導者として研鑽の日々を送っている。昨年10月の秋季キャンプで巨人の臨時コーチとして招聘され、直後に1軍打撃コーチとなったイ・スンヨプ氏だ。【動画】このパワーを見よ！今季1軍初打席で豪快アーチを放ったリチャード2003年に年間56本塁打を放ち、韓国野球界で「国民的打