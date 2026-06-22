6月21日、女優の星野真里が『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）のチャリティーランナーを務めることがわかった。出演した同局のバラエティ番組『Golden SixTONES』で発表された。「星野さんは指定難病『先天性ミオパチー』を患う10歳の長女・ふうかさんを育てています。昨年のSUPER EIGHT・横山裕さん、2024年のお笑いタレント・やす子さんと同じく “当事者” のランナーとなります。横山さんとやす子さんは