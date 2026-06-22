亀梨和也（40）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。山下智久（41）について語った。亀梨は山下について「事務所に入る前からテレビで活躍してて、自分が会社に入ったときには雲の上の存在」と語った。「同い年だけど、当時年齢なんて関係ないから。彼が当時『池袋ウエストゲートパーク』を撮ってるときに『迎えきて！池袋』って。撮影現場を遠目で（見ながら）自分は別のレッスン終えて、一