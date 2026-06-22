阿波市で車をパトカーに衝突させ、運転手らが逃走した事件について、警察は6月21日の夜から、対象の範囲を広げて捜索を続けています。6月18日、阿波市で車をパトカーに衝突させ、運転手らが逃走した事件について、警察はこれまでに1人を逮捕、1人から任意で事情を聴いています。車には少なくとも4人が乗っていたとみられ、警察は残る2人の行方を追っています。これまで警察は、車の発見場所から5キロ圏内を対象に捜索