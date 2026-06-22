by John Searsタンパク質の立体構造を予測するAI「AlphaFold」の共同開発者として知られるジョン・ジャンパー氏が2026年6月19日、約9年間在籍したGoogle DeepMindを退職し、休息期間を経てAnthropicに加わるとX(旧Twitter)で発表しました。A bit of news: After nearly 9 years, I have decided to leave Google DeepMind and join Anthropic (after taking some time to recharge). I am incredibly grateful for my time at GDM.