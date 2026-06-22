[6.22 北中米W杯グループリーグ第2節](マイアミ)※07:00開始<出場メンバー>[ウルグアイ]先発GK 23 フェルナンド ムスレラDF 3 セバスティアン カセレスDF 13 ギジェルモ ヴァレラDF 16 マティアス・オリベラDF 25 ファン サナブリアMF 5 マヌエル・ウガルテMF 6 ロドリゴ・ベンタンクールMF 8 フェデリコ・バルベルデMF 14 アグスティン カノッビオMF 20 マキシミリアノ・アラウホFW 21 フェデリコ・ビニャス控えGK 1 セルヒ