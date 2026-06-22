世の中には、法律やモラルが一切通用しない「やばい会社」も存在する。投稿を寄せたのは埼玉県の40代男性。15年ほど前に2年ほど在籍していた不動産仲介会社が「今まで所属した会社で一番やばかった」と振り返る。労働環境から社内システムまで完全にブラックだった。「勝手に店舗を開けて営業し、休み明けには売上が」男性によると、その会社は朝10時の開店に間に合えばよかったものの、夜はほとんど終電だったという。「二日目か