【北中米W杯グループリーグ第2節】(アトランタ)スペイン 4-0(前半3-0)サウジアラビア<得点者>[ス]ラミネ・ヤマル(10分)、ミケル・オヤルサバル2(21分、24分)、オウンゴール(49分)<警告>[サ]サーレム アルドサリ(30分)、モハメド カンノ(60分)観衆:68,239人├スペインが前節の鬱憤晴らす完勝!! ヤマル先制弾にオヤルサバル2G1A、OGでダメを押してサウジアラビア撃破└ヤマルがW杯初先発でいきなりゴール!! 18歳以下での