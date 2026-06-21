6月21日に東京競馬場で行われたG3・府中牝馬ステークス（牝馬限定・ハンデ・芝1800m）は、セキトバイーストが鮮やかな逃げ切りで連覇を達成した。直線でも後続を寄せ付けることなく脚色は衰えず、最後は3馬身差をつける完勝。影をも踏ませぬ快走で重賞2勝目をマークした。【直線動画】セキトバイーストが連覇…府中牝馬S府中牝馬S、勝利ジョッキーコメント1着セキトバイースト浜中俊騎手「G1レベルのレースに出走して揉まれ