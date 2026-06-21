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【北中米W杯グループリーグ第2節】(カンザスシティ)エクアドル 0-0(前半0-0)キュラソー<警告>[エ]ジョルディ アルシヴァル(38分)[キ]レアンドロ バクナ(39分)、ジュニーニョ バクーナ(53分)、リヴァノ コメネンシア(56分)、ユリアン ガーリ(75分)、ジェルバン カスタニール(90分+1)観衆:68,598人└エクアドル、猛攻実らずスコアレスドロー…初出場キュラソーは歴史的な勝ち点1を獲得