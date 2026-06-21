ワールドカップ北中米大会ワールドカップ（W杯）北中米大会を戦うサッカー日本代表は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでF組第2節チュニジア戦に臨む。元日本代表の本田圭佑が試合を展望した。本田は同日に自身のインスタグラムを更新。投稿した動画内で、12グループから3位の8チームが勝ち上がる今大会のレギュレーションに注目した。最悪のケースも見据えつつ「どう考えても勝ち点4はマスト」と指摘。一方で「3位