新車160万円台！ トヨタ新「コンパクトカー」に反響殺到！近年の新車価格が高騰するなか、手の届く“コンパクトカーの王道”として不動の人気を獲得し続けているトヨタの「ヤリス」。そんなヤリスが2026年2月20日に一部仕様を変更し、同日から販売をスタートさせています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新コンパクトカー」です！（46枚）この改良では上位モデルを中心とした機能の充実が目を引きますが、その影で密