森田哲矢（さらば青春の光）と、ストリートピアノの即興演奏で世界中の人々を魅了するポップスピアニスト・ハラミちゃんをMCに、ゲストとして迎えた音楽アーティストが“ついつい話しすぎちゃう”音楽トークバラエティ『音バナ♪ついつい』。 ©ABCテレビ 6月21日（日）放送のゲストはシンガーソングライターの川崎鷹也。実体験を歌詞とメロディーに乗せた楽曲「魔法の絨毯」はSNSで