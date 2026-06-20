ベティスは、レアル・マドリードに所属する左サイドバック（SB）フラン・ガルシアの獲得を検討しているようだ。19日、スペイン紙『マルカ』が報じている。新シーズンに21年ぶりとなるチャンピオンズリーグ（CL）に出場するベティスは、今夏の移籍市場で「信頼できる左サイドバックを求めている」とのこと。引き続き72歳のマヌエル・ペジェグリーニ監督に率いられるチームは、スイス代表としてFIFAワールドカップ2026に出場中の
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