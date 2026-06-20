猫ちゃんは狭い場所が好きですが、あまりにも狭すぎる場所に挟まってしまうことも。そんな身動きが取れなくなってしまい、飼い主さんに助けを求めることになった猫ちゃんの光景が、37万表示を超えて反響を呼んでいます。投稿を見た人からは、「このムッチリボディたまらん」「私が抜いてあげるね～！」と温かい笑いが起こることとなったのでした。 【写真：ふと窓を見たら、愛猫が『とんでもない状況』に……可愛すぎる『