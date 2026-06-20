猫ちゃんは狭い場所が好きですが、あまりにも狭すぎる場所に挟まってしまうことも。そんな身動きが取れなくなってしまい、飼い主さんに助けを求めることになった猫ちゃんの光景が、37万表示を超えて反響を呼んでいます。投稿を見た人からは、「このムッチリボディたまらん」「私が抜いてあげるね～！」と温かい笑いが起こることとなったのでした。

【写真：ふと窓を見たら、愛猫が『とんでもない状況』に……可愛すぎる『SOSの光景』】

網戸と窓の隙間に挟まってしまい…

まさかの状況で発見された猫ちゃんの様子が話題を呼んでいるのは、Xアカウント『おもちくん』に投稿された、キジ白猫おもちくんの光景。

その日、飼い主さんが窓を見てみると、そこにはおもちくんの姿があったそう。しかし、それは「どうしてそうなった！？」と驚いてしまう光景だったのだとか。なぜなら…おもちくんは網戸と窓の間にできた、わずか数センチの隙間に挟まっていたから！

猫ちゃんは狭いところが好きな動物ですが、さすがにこの狭さには驚きを隠せません。そんな想定外の隙間に挟まってしまい、おもちくんは身動きが取れなくなってしまったご様子。小首をかしげ、おててでハートマークを作るようにして「出してにゃ♡」と言わんばかりに飼い主さんを見つめていたそうです。

日々、狭いところにチャレンジするおもちくん

この日は、入った場所が狭すぎて身動きが取れなくなってしまったおもちくん。たまにはそんな失敗がありつつも、おもちくんは日々狭い場所に入るチャレンジを続けているそう。ダンボールの中や紙袋の中など、安全そうな場所は知り尽くしたおもちくん。

そんなおもちくんが思い切ってチャレンジしたのは…電子レンジと壁の間にできた隙間！どうやらここはおもちくんのサイズにピッタリだったようで、興奮気味にピンとしっぽが立っていたとのこと。

好奇心旺盛で冒険心満載なおもちくんのチャレンジから、いろいろな意味で目を離せなくなってしまいそうです。

網戸と窓の隙間に挟まってしまったおもちくんの光景には、「網戸と窓の隙間ってなかなかの狭さですよね！？」「クネってるの可愛い♡」といった感想や、「網戸と窓の隙間に挟まる猫を夏の季語にしよう」と、ユーモア溢れるコメントが寄せられることに。

Xアカウント『おもちくん』では、そんな毎日を楽しむおもちくんの姿が投稿されていますよ。

おもちくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「おもちくん」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。