20日午後の長野県内は、広い範囲で雨が降っていますが、安曇野市では3万株のハナショウブが満開を迎えています。安曇野市明科のあやめ公園では、およそ60種類、3万株のハナショウブが見頃を迎え、恒例の「あやめまつり」が開かれています。去年より1週間早く開花し、今週初めに満開となりました。長野市から「すごくきれいですね。すてきで、いいところだなと思いました」県内は低気圧や前線の影響で、20日夜はじめごろから21日明