6月19日、タレントで実業家の楽しんごがXを更新。子どもたちにサインを書く様子を投稿したが、添えられたコメントが物議を醸している。楽しんごは、イベント会場とみられる場所で子どもたちに囲まれながらサインを書く写真を公開。《可愛くないガキに嫌々サイン》と投稿し、SNS上で批判の声が寄せられた。「写真は、屋外に置かれた机でサインする楽しんごさんのほか、周囲にはサインを待つ複数の子どもたちの姿が写っていまし