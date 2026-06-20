こども図書館船「ほんのもり号」2025年9月 香川県のこども図書館船「ほんのもり号」の夏の運航計画が発表されました。 2026年7月4日の男木島をスタートに、9月30日まで17回の運航を計画しています。三本松港（東かがわ市）、高松港（高松市）、本島（丸亀市）、豊島（土庄町）、志度港（さぬき市）などを巡り、島歩きツアーの参加者（親子）や小中学校の児童・生徒らに利用（読書・クルーズ