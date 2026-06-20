近畿地方では、今日20日から明日21日の明け方にかけて広く雨が降り、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。大阪や京都、神戸などの市街地でも、低い土地の浸水などに注意が必要です。今日20日激しい雨や雷雨の恐れ今日20日は、日本海に北上した梅雨前線が次第に南下してくる見込みです。近畿地方では断続的に雨が降り、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。山沿いだけでなく、市街地でも短い時間に激しい雨や雷雨となる恐れ