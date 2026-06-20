災害はいつ起きるかわかりません。もし起きたときには、近くの人と協力することもあるのでしょう。普段から近所付き合いをしていないと、いざというときに助け合いができないのでは……。そうした心配もあるようです。ママスタコミュニティにこんな投稿がありました。『近所付き合いは、災害時のためでもあると思う。町内会の集まりを毎回サボり、「おすそ分けがいらない」「日曜日の誘いはうざい」と言っていると、災害のときに「