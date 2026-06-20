今回紹介するのは、Threadsに投稿された、ある日のリビングでのひとコマ。テレビの音が聞こえてきそうな穏やかな空間で、ふと見てみると、人も猫もすっかり力を抜いて過ごしていたようです。

特別な事件が起きたわけでも、派手な展開があるわけでもありません。でも、その何気なさこそが、猫と暮らす日常のいちばん愛おしいところなのかもしれません。投稿はThreadsにて、9.9万回以上表示。1.9万件以上のいいねが寄せられるなど、多くの共感を集めました。

【写真：リビングでくつろぐパパ→すぐ横を見ると、２匹の猫が…ほっこりする瞬間】

リビングに広がる、静かな平和

今回、Threadsに投稿したのは「JUN Styleは自由のかたち」さん。登場したのは、リビングでくつろぐ猫ちゃんたちです。

投稿された写真には、広いラグの上でゆったりと寝そべる人の姿。そして少し離れた場所には、2匹のキジトラ柄の猫ちゃんたちが並ぶようにくつろいでいたそうです。片方の猫ちゃんはお腹を見せるようにごろん。もう片方も体を伸ばし、しっぽまで力が抜けていたのだとか。

まるで「ここ、いい感じです」とでも言いたそうな自然体な姿。人も猫もそれぞれの場所で安心して過ごしている様子に、思わず頬がゆるんでしまいます。ちなみに、パパさんと猫ちゃんたちの間のスペースには元々、ママさんもいたみたいです。家族そろって穏やかですね。

何も起きていないのに、ずっと見ていたくなる

テレビがついていて、カーテン越しの明るい光が入り、ラグの上ではみんなが思い思いにリラックス。猫ちゃんたちも警戒する様子はなく、すっかりおうち時間を満喫。とっても平和です。

この様子を見たThreadsユーザーたちからも、「そうなんだよ、こういう事なのさ」「間違いない」「わかりすぎる！この姿を日曜日よく見てる」などの声が多く寄せられていました。

Threadsアカウント「JUN Styleは自由のかたち」では、猫ちゃんたちとの日常の様子が投稿されています。猫と暮らしていると、何か特別なことがなくても、ふとした瞬間に「今、すごく幸せだな」と感じることがあります。今回の投稿も、そんな猫との暮らしの穏やかさがぎゅっと詰まった光景でした。

写真・動画提供：Threadsアカウント「JUN Styleは自由のかたち」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。