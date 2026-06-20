【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い コロコロチキチキペッパーズのナダルが、相方・西野創人とのコンビでの活動について本音を吐露。現在、西野は絶賛“キャパオーバー中”だそうで……。 【TVer】１年に１回は監禁されてる!? ナダルが“過酷ロケを断れない理由”にかまいたち＆盛山爆笑「ほんまや！」「目から鱗」 「今ぶち当たってる悩み