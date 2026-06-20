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コロコロチキチキペッパーズのナダルが、相方・西野創人とのコンビでの活動について本音を吐露。現在、西野は絶賛“キャパオーバー中”だそうで……。

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「今ぶち当たってる悩み」という話題でナダルは、相方・西野との現在地に言及。「やっぱコンビとして行きたいっていうのはあるんですけど」と切り出しつつ、「西野が好き勝手やってるっていうか」と複雑な胸中を明かした。

筋肉芸人として存在感を発揮する西野は、今年もボディビル大会に出場する予定で、トレーニングに勤しんでいる。さらには本格的な舞台にも出演。3月は稽古、4月と5月は全国を回っていたといい、ナダルは「僕ずっとピンみたいな……」とこぼした。

そんなすれ違いの日々で、事件が起こる。コンビで出演しているラジオ番組で、「遅刻したらどれくらいのスピードで家を出られるか」というテーマでトークをしたときのこと。ナダルが自分は顔を洗って5分で出られると答えた一方、西野は遅刻していても「コールドシャワーはしたい」と主張。さらに、筋肉のためには朝食も欠かせないなどと続けたため、ナダルが「出るまでどんだけかかんねん」と問い詰めた。

すると西野はキレ気味に「キャパオーバーや！」と叫んだそう。舞台やトレーニング、節制などで追い詰められているのか突然「キャパオーバー」と爆発した相方に、ナダルは「誰が頼んだわけでもないのに勝手にキャパオーバーとか、俺はなんて言ったらいいの？」と不満をぶつけたが、その返事も「キャパオーバーや……」だったという。

「会話できひん」と嘆くナダルに、スタジオは大笑い。とはいえ、ガチ過ぎる悩みにかまいたち濱家は「ごっつい壁にぶち当たってるやん」と一言。盛山晋太郎（見取り図）も「生々しい壁」とつぶやいた。

ラジオのトークすらいっぱいいっぱいになってしまった西野について、ナダルは「コンビとしてどうしたらいいかわからへん」と戸惑いを吐露するが、それでも濱家は現在のコロコロチキチキペッパーズについて「もうちょっと見てみたら。今なんか熟してる感じ。爆発しそうな気がする」と期待を寄せる。ナダルは「ほんまムズいな」とこぼしながらも、コンビとしてのこれからに向き合っている様子だった。

なお、ナダルが相方・西野とのコンビ活動に関する悩みを明かした模様は、6月17日に放送された「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）で取り上げられた。

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