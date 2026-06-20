応仁の乱や戦禍、バブル崩壊も乗り越えた各県の “最長寿企業” を取材した。設立1000年超の企業であっても、現場には変化を恐れず挑戦を続ける姿勢が息づいていた。そこに共通していたのは、時代の要請に応じて姿を変え続けてきた歴史だ。本記事では、「西日本」で出会った “最長寿企業” の営みを紹介する。なお、創業年やどの企業が県内で “最長寿” に当たるかについては、見解が分かれるケースが少なくないことをあら