ドラマでも話題沸騰中の『九条の大罪』『闇金ウシジマくん』の作者、真鍋昌平先生がバラエティ番組『勝手に！漫画アワードNEO』第６弾にスペシャルゲストとして登場。２つの作品の衝撃シーンがどのようにして生まれたかを赤裸々に語った。さらに朝は２時間の散歩、コールドシャワー、発酵食品を食べるなど意識高い系のルーティンが明かされると、一同から驚きの声があがり……！？ ©️