中国国家鉄道集団によると、2016年6月からの10年間で、中国と欧州を結ぶ貨物列車「中欧班列」の運行規模、到達範囲、サービスの質は大幅に向上し、輸送ネットワークはユーラシア大陸のほぼ全域をカバーするまでに発展しました。同集団が6月19日に発表したデータによると、「中欧班列」の年間運行本数はこの10年間で11．8倍に増加しました。最新の統計では、中国国内の129都市で「中欧班列」が運行されており、欧州26カ国・236都市