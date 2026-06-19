飯豊町にある専門職大学の運営を引き継ぐ意向を示してた実業家が撤退を表明した問題で、実業家が国に対する申請をすでに、取り下げていたことが分かりました。取り下げと撤退は無関係と説明しています。飯豊町の「電動モビリティシステム専門職大学」は、現在、仙台市の学校法人・赤門学院が運営していますが定員割れが続いています。実業家・西和彦さん「学生募集停止と閉校これを白紙撤回します」こうしたなか、2026年2月、アメ