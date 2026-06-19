県議会は6月19日に一般質問が行われ、県は藍場浜公園での新ホール計画について、障がいがある人も使いやすい環境整備を図ると述べました。これは、19日の県議会一般質問で、公明党県議団の梶原一哉議員の質問に、志田敏郎副知事が答えました。県の新ホール計画については、現在、ホールの設計を担当する一次審査で5つの業者が選定されていて、7月末にはプレゼンテーション審査ののち、優先交渉権者が決定